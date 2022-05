Il punto sulla 24 giornata di 1 categoria

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Ok il Tarquinia (59 punti) che sbanca 2-1 Vetralla (25) Per i tirrenici Rosati (doppietta) Covoni per i locali. San Lorenzo Nuovo (37) Atletico Capranica (45) 2-3 per gli ospiti Mechilli (tripletta) Augustin e Filoni per i locali. Atletico Cimina (45) Valentano (45) 1-3Fanelli, ingrosso, e Cancelli per gli ospiti, Sbarra per i padroni di casa. Castel S. Elia (40) Maremmana (28) 3-0 in rete Di Battista, Dhimitri,Patrizi. Ok la Vicis Ronciglione (26) che batte 2-1 la Fortitudo Nepi (39). Allumiere (33) Cura (23) 1-0 Zimmaro a segno. Bagnaia (15) Sporting Bagnoregio (16) 0-3, Barbarossa e Cordiali (doppietta) a segno.

Girone c: Ok il Real San Basilio (72 punti) che travolge 12-0 il Prima Porta Saxa Rubra (9). Isola Farnese La Storta (40 Sporting Tanas (54) 0-1. Anguillara (34) Trevignano (47) 2-2. Soratte (42) Formello (11) 2-0. Cesano (17) Real Campagnano (38)0-1. Buon pari per il Jfc Civita Castellana (24) che impatta 2-2 contro il ||| Municipio (35). Castelnovese (22) Football JUS (26)2-2.