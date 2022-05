Viabilità, FORTE (PD): Mozione alla Pisana per risolvere criticità sulla via Flacca

NewTuscia – LATINA – E’ stata approvata all’unanimità da parte del consiglio regionale la mozione presentata dai consiglieri Enrico Forte, Giuseppe Simeone e Fabrizio Ghera che impegna giunta ed assessori ad insediare un «tavolo interistituzionale alla presenza di Regione Lazio, Astral, Autorità portuale, i Comuni di Formia e Gaeta al fine di analizzare del dettaglio le criticità e definire le soluzioni più rapide e adeguate, valutando le relative coperture economiche, per realizzare interventi di messa in sicurezza della SS 123 Flacca, nel tratto della cosiddetta ‘Litoranea’, e dei viadotti interessati da stato di precarietà».

«Il 12 maggio scorso – ricorda il presidente della Commissione Lavori pubblici Enrico Forte – si era tenuta un’audizione presso l’organismo consiliare da me presieduto, che ha raccolto le istanze dei comuni di Formia e Gaeta sulle criticità dell’infrastruttura viaria, derivanti in particolare dall’attraversamenti dei mezzi pesanti per il cenro di Formia verso il porto di Gaeta. Parliamo di 14mila passaggi quotidiani, con picchi di mille al giorno. Una situazione che si ripercuote sull’intero comprensorio e la sua viabilità. Auspichiamo che il tavolo interistituzionale trovi presto le soluzioni per il beneficio dei cittadini, dell’economia locale e regionale».