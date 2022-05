Intervento urgente su rete idrica adduttrice in zona terme Oasi con interruzione del flusso idrico il 19/05/2022

NewTuscia – VITERBO – Talete S.p.A comunica la necessità di un intervento tecnico sulla condotta idrica di adduzione per l’acquedotto del comune di Viterbo, in strada Martana fuori sede stradale presso le terme Oasi.

Il lavoro sarà eseguito 19/05/2022 e sarà necessario interrompere il flusso idrico dalle ore 8.00 alle 18.00, salvo imprevisti.

Si potranno verificare abbassamenti di pressione in rete e/o mancanza d’acqua nelle seguenti zone e vie:

via Treviso, via della Ferrovia, via della Caserma, via Gorizia, viale Trieste fino al limitare del quartiere Ellera.

Potrebbero accadere fenomeni di scarsità d’acqua anche nelle zone limitrofe.

Durante il corso dei lavori e per le ore successive si potranno riscontrare fenomeni di torbidità in rete.