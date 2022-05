Ghera (Fdi): “Sanità del Lazio in affanno su tutti i fronti”

NewTuscia – ROMA – <<Sempre più surreale il contrasto tra la narrazione auto celebrativa dell’assessore D’Amato sulla presunta efficienza della Sanità del Lazio e le condizioni effettive in cui versa. Ancora meno credibili sono i proclami sulle costruende strutture dette Case di Comunità, visto il fallimento delle Case della Salute. Non incanta più nessuno il ritornello sul processo di risanamento economico, i cui effetti devastanti sono confermati ogni giorno dal quadro drammatico che emerge dalle molteplici proteste dei cittadini bisognosi di cure e assistenza. Sui Social denunciano disservizi e disagi, lamentano ripetuti rimandi da un nosocomio all’altro.

Ci sono poi i resoconti dei giornali e gli allarmi delle sigle sindacali. Attese infinite per una visita specialistica o per un esame clinico, barelle accatastate per giorni nei Pronto Soccorso, carenza di letti e di personale medico ed infermieristico nei reparti, soccorsi tardivi perché il 118 scarseggia di mezzi ed operatori, blocchi alla piattaforma informatica per le prenotazioni e malfunzionamento della nuova applicazione. >> Così in un comunicato Fabrizio Ghera capogruppo di Fdi alla Regione Lazio.