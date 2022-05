Comune di Montalto di Castro. Approvato in Consiglio il Bilancio 2021

Il sindaco Sergio Caci: «Il Bilancio è sano»



Il Comune di Montalto di Castro ha approvato nel consiglio comunale di oggi il Bilancio 2021 che si è chiuso con un avanzo libero di 1.748.000 euro, più alto di quello presunto che scaturiva dalla delibera di riequilibrio dalla quale risultava un avanzo presunto di circa 530mila euro.«Questo sta a significare che l'amministrazione comunale ha lavorato bene – dichiara il sindaco Sergio Caci – e che sono stati rispettati tutti i suggerimenti della Corte dei Conti, a fronte della segnalazione operata dalla responsabile del servizio finanziario.

Tra l’altro questo risultato positivo ci permette di applicare le nuove normative in materia di pagamento delle spese elettriche e del gas, utilizzando l’avanzo stesso. Bollette che quest’anno avranno un consistente aumento a causa del conflitto in Ucraina. Siamo riusciti – aggiunge il sindaco – ad ottenere questo risultato facendo una ricognizione di tutti gli accertamenti in corso, riscuotendo i maggiori crediti derivanti da Enel e da altri grandi debitori del Comune, riducendo le spese discrezionali a fronte di maggiori agevolazioni per i cittadini.

Abbiamo pertanto sanato il disavanzo di 650mila euro che risultava dall’approvazione di Bilancio 2019, assorbito totalmente dall’attuale avanzo.Dalla relazione della Corte dei Conti – conclude il sindaco Sergio Caci – risulta inoltre che nel 2021 è migliorata anche la tempestività dei pagamenti ai creditori che si attesta a 41 giorni di media. Nel 2019 era di 62 giorni e nel 2020 di 68 giorni. In giunta abbiamo inoltre adottato una delibera che tenderà a migliorare ancora di più questo dato».