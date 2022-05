Carabinieri e Vigili del fuoco. Seminario tecnico informativo sugli incendi boschivi

NewTuscia – CITTADUCALE – Nella mattinata di ieri, presso l’aula magna della Scuola Forestale Carabinieri di Cittaducale, si è svolto un seminario informativo sugli incendi boschivi.

L’incontro, concordato nell’imminenza della stagione estiva tra Carabinieri e Vigili del Fuoco di Rieti, ha avuto lo scopo di uniformare modalità d’intervento e procedure operative nonché ottimizzare il lavoro di primo intervento e le successive investigazioni rendendole funzionali al miglior risultano processuale.

Al seminario, organizzato grazie alla disponibilità e alla collaborazione del Comandante della Scuola, Gen. Donato Monaco, hanno partecipato il Procuratore della Repubblica Dott.ssa Lina Cusano, il G.I.P. del Tribunale di Rieti Dottor Riccardo Giovanni Porro, per i Carabinieri il Col. Marco Di Fonzo Comandante del Nucleo Informativo Antincendio Boschivo del Comando Carabinieri Tutela Forestale di Roma, il Comandante Provinciale Col. Bruno Bellini, il Comandante del Gruppo Forestale Ten. Col. Irene Davì, per i Vigili del Fuoco il Comandante Provinciale Ing. Paolo Mariantoni, l’Isp. Angelo Romanin e il Capo Squadra Davide Ficorilli, entrambi dell’Ufficio Antincendi Boschivi.

Presenti per la circostanza il Comandante del Reparto Operativo, i Comandanti delle tre Compagnie (Rieti, Poggio Mirteto e Cittaducale), il Nucleo Investigativo di Protezione Ambientale, Agroalimentare e Forestale, i Comandanti delle Stazioni Carabinieri Territoriali e Forestali per i Carabinieri, Funzionari e Capi Squadra del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Presente anche il Prefetto della Provincia di Rieti, Dottor Gennaro Capo, che nel suo saluto ha voluto sottolineare come questi confronti siano essenziali per trovare un punto d’incontro ed una strategia comune per prevenire e reprimere il fenomeno degli incendi boschivi, a tutela del patrimonio ambientale del quale dispone la provincia.

In virtù del protocollo d’intesa sottoscritto a livello centrale tra l’Arma dei Carabinieri e la Scuola Superiore della Magistratura, nei prossimi giorni verranno organizzati analoghi incontri su altri argomenti d’interesse comune.