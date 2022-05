Buongiorno Ceramica!, sabato e domenica a Viterbo si risveglia la festa

Botteghe aperte, laboratori, visite guidate, incontri con i ceramisti

NewTuscia – VITERBO – Sabato e domenica si risveglia la festa. E allora “Buongiorno Ceramica!”. Per due giorni, il 21 e 22 maggio, a Viterbo, botteghe aperte, laboratori, esposizioni, visite guidate, artigiani e artisti pronti a fare da Cicerone nei meandri della loro arte nei luoghi dove la ceramica nasce.

L’evento torna in presenza nelle 45 città italiane riconosciute dal Consiglio Nazionale Ceramico (organo del Ministero dello Sviluppo Economico) “di antica ed affermata produzione ceramica”. Viterbo è tra queste. Nella Città dei Papi, “Buongiorno Ceramica!”, nata su impulso dell’AiCC (Associazione Italiana Città della Ceramica), è organizzata dal Comune di Viterbo con la collaborazione della CNA di Viterbo e Civitavecchia, del Museo della Ceramica della Tuscia e del Liceo Artistico “Francesco Orioli”.

L’edizione 2022 diventa espressione di rinascita del settore. Sarà dunque un intero fine settimana di immersione totale in un mondo ricco di colori, di forme e di creatività che è patrimonio di tutti. Saranno protagonisti, nel centro storico, Cinzia Chiulli di Percorsi Artistici, Daniela Lai della Bottega d’arte, Elena Urbani di Lab 33, la Cooperativa Agatos, l’Officina d’Arte San Lorenzo di Mariella Pasqualetti: renderanno viva la festa anche con laboratori in cui non solo mostreranno la magia della lavorazione della ceramica ma inviteranno a toccare l’argilla o magari a provare a realizzare un manufatto. Qui, ovviamente, si potrà fare shopping di pezzi unici.

Venerdì pomeriggio e nella giornata di sabato, saranno impegnati in attività laboratoriali anche gli studenti del Liceo Artistico, che animeranno così lo Spazio Pensilina (in piazza Martiri d’Ungheria), dove allestiranno, fino a domenica, una mostra delle loro opere ceramiche.

A porte aperte, nel cinquecentesco Palazzo Brugiotti, il Museo della Ceramica della Tuscia, che custodisce oltre 380 preziosi reperti ceramici: da non perdere l’opportunità della visita guidata gratuita in entrambe le giornate (ore 11), il laboratorio “Manipolarte” sabato e l’iniziativa didattico ludica “ScoprilMuseo” domenica (ore 16). Per l’occasione, apertura straordinaria serale del Museo, sabato, dalle 20 alle 23.

Sabato, alle 16, appuntamento con Alfonso Talotta al Museo nazionale Etrusco Rocca Albornoz, che ospita la mostra personale dell’artista “La presenza reale della pittura”. Talotta, viterbese, lavora la ceramica dal 1998 e alcune delle sue opere sono entrate nelle collezioni di importanti Musei italiani. Il pubblico potrà dialogare con lui sulla contemporaneità del linguaggio espressivo della ceramica. In concomitanza con l’incontro, l’ingresso alla mostra sarà gratuito.

“Buongiorno Ceramica!” è nata per mantenere accesi i fari sul valore della ceramica quale espressione dell’identità culturale dei territori italiani. Per far conoscere le testimonianze dell’arte ceramica nella città, Promotuscia propone, per le ore 16 di domenica, una visita guidata a tema: “Viterbo e la ceramica: una storia d’arte e d’amore”. Anche a questo evento si partecipa gratuitamente. Basta prenotarsi presso l’Ufficio turistico, dove è peraltro in distribuzione la mappa “Viterbo Città della Ceramica”.

Notizie e aggiornamenti sul programma di “Buongiorno Ceramica!”: pagine Facebook Comune di Viterbo Informa e Buongiorno Ceramica – Viterbo.

21 – 22 maggio 2022

La grande Festa della Ceramica in contemporanea

in 45 Città italiane e in alcune Città europee

VITERBO

►Botteghe artigiane e laboratori aperti

dalle ore 9,30 alle 20

Cinzia Chiulli Percorsi Artistici

Via San Pellegrino, 27

Sabato 21 ore 16: Laboratorio “Creazione di bassorilievi con gli stemmi araldici del centro storico di Viterbo” – Info e prenotazioni: 328 8771171

Daniela Lai Bottega d’Arte

Via San Pellegrino, 8

Sabato 21 ore 10: Laboratorio: “Realizzazione, con la tecnica a lastra, di piastrelle in argilla nelle forme e dimensioni di quelle che compongono la pavimentazione della Cappella Mazzatosta”. Segue l’illustrazione dei decori. Info e prenotazioni: 0761 586956 – 320 2951084

LAB33

Via San Pellegrino, 33

Domenica 22 ore 16: Laboratorio “Come realizzare una brocca con l’argilla” – Info e prenotazioni: 346 3110024

Cooperativa Agatos

Via dei Mille, 39/42

Esposizione dei lavori del Laboratorio Estromania. Info: 333 5204096

Officina d’Arte San Lorenzo di Mariella Pasqualetti

Via San Lorenzo, 69

Dimostrazioni e laboratori: “L’etrusco e altre tecniche di decorazione della ceramica”. Info e prenotazioni: 328 0036122 – 329 1315358

► museo della ceramica della tuscia

Via Cavour, 67

Sabato 21

ore 11: Visita guidata gratuita al Museo

ore 16: Laboratorio “Manipolarte” per adulti e bambini. I partecipanti saranno coinvolti in un laboratorio di manipolazione dell’argilla e decorazione ceramica volto a stimolare la creatività attraverso giochi guidati.

dalle ore 20 alle 23: Apertura serale straordinaria

Domenica 22

ore 11: Visita guidata gratuita al Museo

ore 16: Attività ludica “ScoprilMuseo” per adulti e bambini. I partecipanti saranno coinvolti in un’attività didattico ludica in cui, cimentandosi nella risoluzione di indovinelli, enigmi e rebus, scopriranno le peculiarità di alcuni dei reperti più significativi esposti al Museo.

Info: 0761 223674 – museoceramicatuscia@fondazionecarivit.it

►LICEO ARTISTICO STATALE “FRANCESCO ORIOLI”

Spazio Pensilina in Piazza Martiri d’Ungheria

Venerdì 20, sabato 21 e domenica 22

Mostra dei lavori degli studenti.

Attività laboratoriali venerdì pomeriggio e nella giornata di sabato.

►museo Nazionale etrusco rocca albornoz

Piazza della Rocca, 5

Sabato 21 ore 16

In occasione della Mostra personale “La presenza reale della pittura”, l’artista Alfonso Talotta presenta le opere in ceramica esposte e dialoga con il pubblico sulla contemporaneità del linguaggio espressivo della ceramica.

In occasione dell’evento, l’ingresso alla Mostra è gratuito. Info: 348 8944637

►VITERBO e la ceramica: visita GUIdata

Domenica 22 ore 16

“Viterbo e la ceramica: una storia d’arte e d’amore”: è il tema della visita guidata gratuita, a cura di Promotuscia, ai luoghi della Città che conservano importanti testimonianze dell’arte ceramica Viterbese (partenza dall’Ufficio Turistico – Spazio Pensilina).

Info e prenotazioni: 0761 226427 – WhatsApp +39 349 361 9681.