A Montefiascone nominato il responsabile Transizione al Digitale

NewTuscia – MONTEFIASCONE – Con la nomina del responsabile Transizione al Digitale avvenuta con Decreto Sindacale N° 18, la Sindaca del Comune di Montefiascone Dottoressa Giulia De Santis avvia ufficialmente il progetto che si pone come obiettivo “l’adeguamento alle disposizione del CAD che prevedono di garantire l’attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione, centralizzando in capo d un ufficio unico il compito di transizione dalla modalità operativa digitale e di attuazione dei correlati processi di riorganizzazione, nell’ottica di perseguire il generale obiettivo di realizzare un’amministrazione digitale, aperta ed inclusiva, dotata di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità”.



Il tutto affidato all’appena creato 4° Uffcio – CED – Ufficio Statistico Comunale – Sistema Informatico Comunale – Servizio di controllo interno – Transizione Digitale all’interno del I Settore – Affari Generali, Turismo, Cultura che sostituisce quello per la transizione alla modalità operativa digitale creato durante la passata gestione Commissariale.