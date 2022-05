Viterbo a Fiera Didacta di Firenze

NewTuscia – VITERBO – GEG Italia è lieta di annunciare, in collaborazione con Google ed i partner CampuStore, C2Group e Mr Digital, la seconda tappa del GEG Tour di quest’anno.



Dopo il recen

te appuntamento di Taranto tutto lo staff di GEG Italia per la prima volta si incontrerà a Firenze dal 20 al 22 maggio 2022 alla Fortezza da Basso di Firenze, nella quinta edizione di Fiera Didacta Italia, il più importante appuntamento fieristico sull’innovazione del mondo della scuola. Tre giorni di full immersion nella scuola del futuro.

Didacta sarà un luogo di incontro tra le scuole, aziende del settore, formatori ed educatori appassionati impegnati in convegni e seminari che andranno dall’area

tecnologica a quella scientifica e umanistica, fino allo spazio dell’apprendimento.



Lo scopo del tour di GEG Italia è quello di far conoscere la comunità ufficiale degli educatori Google italiani che, nata il 4 agosto 2020, è cresciuta nella vision che contraddistingue Google nella didattica: collaborazione e condivisione.



Con live settimanali e vari gruppi social, GEG Italia è ormai diventata un punto di riferimento per gli insegnanti che utilizzano Google Workspace for Education

con spunti sempre innovativi.



Il GEG Tour nasce come momento di incontro, finalmente in presenza, per celebrare i grandi risultati ottenuti e condividere le buone pratiche. Nello staff di GEG Italia operano docenti di varie parti d’Italia, dal Nord al Sud: Adele Leccia, Andrea Lamanna, Arianna Pisapia, Bernadette Ferlazzo, Debora Ruocco, Filomena Pizzulli, Francesca Mazzoni, Francesco Piccolo, Luigi Di Somma, Marilena Ferraro, Massimiliano Catucci, Matteo Castioni, Melissa Giacosa, Micaela Barbuzzi, Ornella Pepe, Paola Paolino, Roberta Falchi, Rossana Latronico.



Viterbo sarà rappresentata da Angelo Gigliotti, Formatore Certificato Google, membro dello staff di GEG Italia e insegnante all’Istituto Tecnico Tecnologico “Leonardo Da Vinci” dove si svolgerà, l’11 novembre prossimo, l’ultima tappa del tour.



Tutti i docenti saranno lieti di incontrare e conoscere colleghi e professionisti del mondo della scuola nei vari stand dedicati a Google durante il prossimo

weekend!



E quindi ci si vede a Firenze con GEG Italia!



Qui tutti gli interventi https://gat.to/zrjx2



Il sito web di GEG Italia: https://www.gegitalia.online/