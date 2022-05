“Via del Fiore” vince i Pugnaloni 2022 di Acquapendente

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – La giuria dell’edizione 2022 dei Pugnaloni, composta da Tiziana D’Achille (critico d’arte e Docente Accademia delle Belle Arti), Mario Felici (Docente Accademia delle Belle Arti di Roma), Dionisio

Iemma (fotografo), Francesca Mantino (Botanica), Giuseppe Morello (Giornalista e Presidente della stessa), Sara Sarva (Pittrice), Paola Salvatore (Architetto), ha reso noti nel pomeriggio di lunedì i voti classifica Gruppi.



“Sono la sommatoria”, sottolinea il Presidente, “delle discriminanti originalità dell’opera (A), armonia compositiva grafico-pittorica (B), tecnica esecutiva ©, emozione,impatto, empatia, efficacia, comunicazione (D e sono corredate per le prime sei posizioni da apposito giudizio”.



Primo classificato con punteggio di 114 Via del Fiore “per la migliore armonia compositiva e cromatica e tecnica realizzativa soggetto ad alto impatto emotivo”. Secondo classificato con 112 Torre San Marco “Ottimo equilibrio cromatico, elegante nella fattura ed esecuzione ottimale. Interessante accostamento di aspetto estetico ed ambientale”. Un’ex-aequo a quota 103 al terzo posto. Con una seconda votazione per alzata si premia Corniolo per “la perfezione nei dettagli, eleganza nella realizzazione delle sfumature dei colori. Interessante riferimento storico alla Città”. Fuori dal podio seppur con lo stesso punteggio Costa San Pietro “Ottima tecnica realizzativa, varietà nella scelta dei materiali vegetali. Simbolismo interessante”. Nuovo ex-aequo a quota 101 al quinto posto. La seconda procedura per alzata di mano premia Santo Sepolcro “Interessante taglio prospettico e spazialità dell’ambiente, buona varietà cromatica, efficace allusione all’evento storico all’origine della Festa”. Scala quindi a sesta la Rugarella “Efficace riuscita compositiva unita ad una scelta cromatica adeguata al simbolismo evocato dall’immagine”. Settimo classificato Porta Romana 94 punti. Ottavo Porta della Ripa 93 punti. Nono Corte Vecchia con 91. Decimo Via del Carmine con 89. Undicesimo Via Francigena con 82. Dodicesimo Sant’Anna con 80, Tredicesimo Torre Giulia de Jacopo con 77. Quattordicesimo Acquaviva con 73. Quindicesimo Barbarossa con 67. Oggi pomeriggio durante un incontro con gli organizzatori dell’evento saluti di commiato ed ulteriore classifica corollario per ogni singola sommatoria.