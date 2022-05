Sport, Pernarella (M5s Lazio): “In commissione regionale iniziati lavori per nuova legge quadro”

NewTuscia – ROMA – “In Commissione Cultura, Spettacolo, Sport e Turismo è iniziato l’iter per arrivare all’approvazione della nuova legge quadro della Regione Lazio in materia di sport, che andrà a sostituire la legge 15 del 2002. Si tratta di un atto tanto atteso, che permetterà di riavvicinare i cittadini, in particolar modo i giovani, alle pratiche sportive, in seguito alle restrizioni e alle chiusure dovute alla pandemia”.

Lo dichiara la Presidente della Commissione regionale, Gaia Pernarella.

“Durante la seduta di oggi – spiega Pernarella – a seguito dell’illustrazione delle tre proposte di legge presentate in materia di sport e attività sportive, si è stabilito di istituire una sottocommissione, che sarà coordinata dalla Consigliera Valentina Grippo, che auspico porterà a un testo unificato in breve tempo”.

“Sono certa che, con la volontà e lo spirito collaborativo già dimostrati dalla Commissione con la riforma della Legge sul Turismo, riusciremo a concludere i lavori in questo ultimo anno di legislatura nel migliore dei modi. Sono convinta che riusciremo a raggiungere l’obiettivo” conclude la Consigliera M5S.