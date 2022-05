Seconda giornata di gare a Rieti per i Campionati di Società Ragazzi/e e Cadetti/e

NewTuscia – VITERBO – E’ la Finass Assicurazioni

Atletica Viterbo a rappresentare la Tuscia, unica squadra viterbese , nella 2^ prova dei Campionati di Società riservati alle categorie Ragazzi/e e Cadetti/e, manifestazione che si è svolta per la seconda volta consecutiva a Rieti, visto lo stato in cui versa l’impianto del Campo Sportivo Scolastico di Viterbo. Le gare si sono svolte nella mattinata assolata di domenica 15 maggio nello splendido impianto del “Raul Guidobaldi” che non pomeriggio ha ospitato anche la seconda giornata di gare dei Campionati Italiani di Società assoluti, fase regionale, mettendo a dura prova la resistenza dei Giudici di Gara laziali. Buone le prestazioni ottenute dai viterbesi guidati nell’occasione dall’allenatore Umberto Battistin, con numerosi P.B. ottenuti in numerose gare.



Si sono distinti tra i cadetti/e Cristian Pagnottella che vince i 300Hs. in 43″31 (2° anche nel Giavellotto) precedendo di poco il compagno di squadra Enrico Bossi che corre in 43″60; Valeria Giovannini al successo nel Disco con 21,58 e 3^ negli 80Hs. con 13″51. Sempre nel Giavellotto 2° posto nelle Cadette per Nora Chiti e 3° posto per il cadetto Tommaso Peroni. Nella categoria Ragazzi/e in evidenza col 2° posto di Riccardo Cianchelli nel Peso con 10,36, Claudia Iacomelli nei 600m. con 2’04″79, Sophie Carosi nell’Alto con 1,25, Sofia Cioffi nel Peso e Matteo Scarponi nei 200Hs. Bene anche Riccardo Calfapietra e Marius Stanciu 3° e 4° nell’Alto, Gianna Brachetti e Giulia Cesetti 4^ e 5^ nel Peso, Michele Benedetti, Leonardo Addeo, Sofia Andrusca nei 60m., Margherita Pregagnoli nei 200 Hs., Anna Campagnola e Filippo Arcangeli nei 600m. (G.M.)