Previsioni del tempo per Viterbo, Lazio, Italia del 18/05/2022

Viterbo

Tempo stabile nel corso della giornata con sole prevalente nelle ore mattutine, cieli generalmente poco nuvolosi al pomeriggio; ampi spazi di sereno in serata su tutto il territorio. Temperature comprese tra +13°C e +29°C.

Lazio

Ampi spazi di sereno nelle ore mattutine su tutto il Lazio, qualche nube in più nel pomeriggio sempre con tempo asciutto su gran parte della regione e possibili isolati fenomeni sui rilievi. In serata i cieli saranno sereni sia sulle coste sia sulle zone interne

AL NORD



Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni, addensamenti sulla Pianura Padana orientale. Nel corso delle ore pomeridiane sono attese piogge e temporali su Alpi e Appennino settentrionale; nessuna variazione altrove. In serata residui fenomeni sulle Alpi e nuvolosità in aumento al Nord-Ovest.



AL CENTRO

Al mattino prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio locali acquazzoni nelle zone interne di Lazio e Toscana, soleggiato sui restanti settori. In serata fenomeni in esaurimento con tempo stabile su tutte le regioni e prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi.



AL SUD E SULLE ISOLE



Sereno o poco nuvoloso al mattino, con maggiori addensamenti sulle coste tirreniche di Campania e Calabria. Al pomeriggio instabilità in aumento con temporali nelle zone interne specie di Calabria e Basilicata, ampi spazi di sereno altrove. In serata condizioni meteo in miglioramento con cieli sereni o poco nuvolosi.

Temperature minime in aumento al Centro-Nord e Sicilia, in lieve calo al Sud e Sardegna; massime in aumento su Sardegna e regioni tirreniche centro-settentrionali, in lieve calo sul resto d’Italia.–www.centrometeoitaliano.it

https://www.youtube.com/c/CentrometeoitalianoIt/videos

Federica Basili