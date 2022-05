Pavimentazioni via Maria S.S. Liberatrice, piazza della Trinità e piazza San Faustino, modifiche alla viabilità

NewTuscia – VITERBO – Proseguono gli interventi per il rifacimento della pavimentazione in via Maria S.S. Liberatrice, piazza della Trinità e piazza San Faustino. Per consentire l’avanzamento dei lavori si rendono necessarie nuove modifiche alla viabilità nella zona, così come indicate nell’apposita ordinanza emanata dal settore lavori pubblici del Comune di Viterbo (n. 353 del 17/5/2021). Tra i provvedimenti riguardanti la sosta e la circolazione veicolare, in vigore dalla data odierna fino al termine dei lavori, si segnalano i principali:

divieto di transito e di sosta con rimozione forzata su entrambi i lati su piazza San Faustino, via Maria S.S. Liberatrice e piazza della Trinità;

doppio senso di marcia su via Signorelli;

divieto di sosta e doppio senso di circolazione regolato da impianto semaforico in via San Giovanni Decollato, con traffico locale nei due sensi riservato ai residenti, agli intestatari di passi carrabili presenti su tale via, per le operazioni di carico e scarico merci per i titolari di esercizi commerciali e per i mezzi di igiene urbana;

divieto di transito su via Bellavista, nel tratto compreso tra via Sant’Agostino e via S.S. Maria Liberatrice;

divieto di sosta con rimozione forzata su piazza Sallupara, su via Sant’Agostino, via delle Mura;

in via dei Magliatori, all’altezza dell’incrocio con via Sant’Agostino, obbligo di svoltare a destra sulla stessa via;

su via Pio Fedi divieto di sosta e divieto di transito: sarà consentito il traffico locale nei due sensi ai residenti, agli intestatari di passi carrabili presenti su tale via, nonché per le operazioni di carico e scarico merci per i titolari di esercizi commerciali e per i mezzi di igiene urbana.

L’intervento sarà realizzato per fasi successive. Tutti i provvedimenti saranno indicati con apposita segnaletica collocata sui luoghi interessati dai lavori. La versione integrale dell’ordinanza è consultabile sul sito istituzionale www.comune.viterbo.it – sezione albo pretorio.