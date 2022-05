Passeggiata lungo la Via Francigena dell’Uici Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Sabato 14 maggio 2022 un gruppo di non vedenti e ipovedenti ha effettuato una camminata in un tratto della Via Francigena all’interno del Bosco del Fogliano.



L’idea della passeggiata nel bosco è stata lanciata da Alessandra Croci dell’Associazione Via Francigena in Tuscia, ed è stata subito raccolta dall’Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti di Viterbo. Per la realizzazione dell’iniziativa è stato coinvolto il Corpo Italiano di San Lazzaro – Gruppo Civitas Romae, che durante tutto il percorso ha garantito supporto e sicurezza. Si è creato immediatamente empatia tra tutti i partecipanti, che hanno percorso 6 chilometri immersi nella bellissima natura del bosco del Fogliano.



L’esperienza è stata emozionante e alla fine del percorso nessuno ha detto di essere stanco….. il clima che si è creato ha accorciato le distanze. Ringraziamo Alessandra Croci, Ilaria Bartolocci Direttore del Corpo Italiano di San Lazzaro – Gruppo Civitas Romae – i volontari Alfredo, Lorenzo, Marco, Massimo, Valentina e tutti i nostri soci che hanno accettato di mettersi in gioco. Un ringraziamento speciale va a Fabrizio Marini, socio dell’UICI di Roma che ha contribuito alla preparazione dei volontari per l’accompagnamento dei non vedenti.

Il Presidente Territoriale UICI Viterbo

Elena Dominici