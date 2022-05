“Lazio, emozioni in cammino”, Porrello (M5S Lazio): “Importante valorizzare le bellezze della nostra Regione

NewTuscia – ROMA – Nella giornata di oggi ho partecipato alla presentazione dei video promozionali della Rete dei Cammini e sentieri religiosi del territorio regionale presso la Regione Lazio. “Lazio, emozioni in cammino” questa l’iniziativa che ha come obiettivo quello di far ripartire un settore importante e strategico come il turismo, partendo dalla promozione delle bellezze del nostro territorio. Il Lazio infatti è terra di Cammini e grazie alla valorizzazione di questi si possono riscoprire luoghi di culto, borghi storici e una natura incontaminata, spesso veramente vicino ai luoghi in cui viviamo.



E’ già stata implementata la segnaletica e stanno venendo portati avanti interventi di messa in sicurezza, manutenzione e bonifica degli itinerari, tutto ciò in aggiunta ad un’intensa attività di marketing territoriale che mira a portare sempre più turisti a conoscere queste bellezze.

Il lavoro svolto dall’assessorato al Turismo guidato dall’assessore Corrado è un lavoro importante e vedere i video promozionali del cammino di San Francesco, la via Francigena del Nord e del Sud, la via Amerina e il Cammino di San Benedetto è stato emozionante.

La realizzazione di questi video “Lazio, Emozioni in Cammino” è un ulteriore passo in avanti per la valorizzazione del nostro territorio e prosegue nel percorso di promozione turistica delle cinque province per ampliare e rafforzare ulteriormente l’offerta turistica del Lazio.