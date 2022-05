Lavoro. Di Berardino: “Bene commissione bilancio consiglio Lazio su legge salute e sicurezza”

NewTuscia – ROMA – “Bene la commissione Bilancio del Consiglio regionale del Lazio che a maggioranza ha espresso parere favorevole alla proposta di legge regionale n. 291 del 15 aprile 2021, “Disposizioni per la promozione della salute e della sicurezza sul lavoro e del benessere lavorativo”, confermando lo stanziamento di 2,1 milioni di euro per il triennio 2022-2024.



Sono fiducioso che la Presidente della IX Commissione competente in materia di Lavoro, Eleonora Mattia, e il Presidente del Consiglio regionale del Lazio Marco Vincenzi, porteranno il testo in discussione in Consiglio in tempi rapidi, perché questo rappresenta un tassello importante per la tutela dei diritti dei lavoratori soprattutto in un momento storico così difficile segnato da molti incidenti anche mortali”.

Così l’assessore al Lavoro e Nuovi diritti della Regione Lazio, Claudio Di Berardino.