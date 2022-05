Giornata Internazionale dei Musei a Sutri

Sabato 21 maggio 2022

Parco Archeologico e Museo di Palazzo Doebbing – Sutri

NewTuscia – SUTRI – In occasione della Giornata Internazionale dei Musei si svolgeranno a Sutri in data sabato 21 maggio 2022 le iniziative di seguito riportate.

Percorso in bicicletta nel Parco Archeologico

I gruppi di persone che si prenoteranno in una delle fasce orarie disponibili potranno visitare con apposite e-bike il Parco Archeologico dell’Antichissima Città di Sutri con partenza dall’Anfiteatro e arrivo a Villa Savorelli, passando per la suggestiva Necropoli rupestre e il Mitreo. La visita su due ruote con apposita guida turistica seguirà il percorso di seguito riportato.

Partenza: Anfiteatro romano;

Necropoli rupestre di epoca romana;

Mitreo;

Villa Savorelli;

Ripartenza con giro ad anello della Necropoli e rientro.

Le partenze dall’Anfiteatro si terranno a ogni scoccare dell’ora, a partire dalle 10:00. La durata stimata del tragitto in bicicletta è di 45 minuti. Ecco quindi gli orari di partenza per ogni singolo gruppo: 10:00 – 11:00 – 12:00 – 13:00 – 14:00 – 15:00 e 16:00. Ciascun gruppo non può eccedere un numero di persone superiore a 6 (7 includendo la guida).

Presentazione del nuovo libro di Fabio Isman

Alle ore 18:00 di sabato 21 maggio l’appuntamento è al giardino del Palazzo Doebbing per la presentazione del nuovo libro di Fabio Isman “Quando l’Arte va a ruba. Furti e saccheggi, nel mondo e nei secoli”. Partecipazione gratuita con possibilità di visitare il nuovo allestimento museale a prezzo ridotto.

Per ulteriori informazioni e prenotazioni scrivere una email a sutri.archeoares@gmail.com o contattare il numero 351 2440 558, anche su Whatsapp.