Csc Viterbo, a Luce Nuova sui fatti si parla del protocollo “Zeus” con la Questura di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – “Luce Nuova sui fatti” arriva alla sua 32° puntata e torna ad essere protagonista il Centro per gli Studi Criminologici di Viterbo che ha firmato con la Questura il protocollo d’intesa “Zeus”.

L’accordo attua il dettato normativo della Legge n. 69/2019 (Codice Rosso) e le disposizioni della Direzione Centrale Anticrimine del Dipartimento della Pubblica Sicurezza in materia di “Violenza di genere – Nuove Prassi Operative”, con specifico riferimento agli atti persecutori e di violenza domestica. Il Csc chiarisce che il protocollo Zeus prevede “mirati interventi per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno della violenza domestica o di genere, attraverso una serie di progetti integrati e condivisi con altri enti istituzionali finalizzati ad attuare strategie di prevenzione e contrasto al fenomeno della violenza domestica e di genere, agendo direttamente nei confronti degli autori di tali atti”.



A parlare di questo accordo ci saranno in studio ci saranno Roberto Ricciardi (Vice Questore Vicario della Questura Viterbo); l’avv. Fabrizio Ballarini del Csc; il Prof. Claudio Mariani (Criminologo del Csc) e la dott.ssa Emiliana Feroli (Psicologa del Csc).Non mancherà l’approfondimento delle elezioni a Viterbo con un’intervista a Giulio Marini (capogruppo lista Forza Italia-Fondazione-Udc). Approfondiremo anche la guerra in Ucraina con il parere del Gen. Domenico Rossi, ex Sottosegretario alla Difesa ed esperto di strategie militari. Il vicesindaco di Montalto di Castro Luca Benni approfondirà i temi della sostenibilità ambientale che vedono il suo paese maremmano all’avanguardia nazionale.



Una parte ad hoc sarà dedicata alla salvezza in serie C ottenuta dalla Viterbese in casa contro la Fermana. Sarà ospite di “Luce Nuova sui fatti” il Direttore generale dei gialloblù Francesco Pistolesi, mentre in studio ci saranno Chiara Salvatori ed Alessia Spolverini di “Football club”, altra trasmissione sportiva di Tele Lazio Nord.



Dopo “Love. La posta del cuore” di Fabiola Originale Catalani ci saranno le rubriche tematiche “Gocce di benessere” di Monica Errani; “Il mondo di Crimy” di Cristina Tagliente e “Pane e cinema” di Maddalena Menza, che avrà un’intervista esclusiva a Ricky Tognazzi.

