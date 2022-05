Claudio Ubertini si lancia: “Poche polemiche e tanto lavoro da fare per Viterbo”

NewTuscia – VITERBO – La Lega si è ritrovata presso lo Chalet Garbini per spiegare i perché della fiducia al candidato Claudio Ubertini. Dopo le tante settimane attese per trovare la quadra nel centrodestra viterbese (ad eccezione di FdI che ha candidato da subito Laura Allegrini) è stato scelto un candidato sindaco unitario che, senza mezzi termini, si propone di “iniziare da subito a

parlare con gli elettori perché ora si fa sul serio, senza mezze misure, per spiegare il tanto di buono che già è stato fatto con la Lega al governo, primi fra tutti gli oltre 37 milioni per le opere a Viterbo, ma anche per dare altri anni di concreta azione ed ascolto dei cittadini”. Così Ubertini che, ieri, è stato affiancato da tutti i principali esponenti della Lega viterbese, a cominciare dal senatore Umberto Fusco, ma anche da Claudio Durigon, coordinatore regionale nel Lazio del partito di Salvini.



Nel corso dell’incontro sono stati presentati tutti i candidati della lista della Lega.



Sulla sterile polemica di tanto, presunti, non viterbesi nella lista della Lega, Fusco ha tagliato corto parlando di falsità create ad arte da siti non precisati per buttarla in caciara. Quello che conta, per Fusco, è stata l’azione sul territorio già improntata dagli amministratori della Lega a Viterbo e non solo. La parola pragmatismo, concretezza, fare, sono state le parole più usate anche da Andrea Micci, già capogruppo della Lega in consiglio comunale di Viterbo, che ha ricordato il lavoro svolto, a volte anche contrastato, per il bene di Viterbo.



All’evento erano presenti altri rappresentanti istituzionali della Lega come il sindaco di Tuscania Fabio Bartolacci, il vicesindaco di Civita Castellana Andrea Sebastiani ed ex consiglieri comunali di Viterbo ora di nuovo candidati come l’ex assessora Ludovica Salcini e l’ex presidente del consiglio comunale Stefano Evangelista.

Il candidato sindaco della Lega per il centrodestra, Claudio Ubertini, si lancia quindi per Palazzo dei Priori, vedremo se riuscirà ad avere la fiducia dei Viterbesi.