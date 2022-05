Valerio Barchi autore di “Bona Via” ad Acquapendente

NewTuscia – ACQUAPENDENTE – La Biblioteca Comunale ha ospitato l’artista Romano Valerio Barchi. “Siamo orgogliosi”, ha sottolineato Cesare Goretti uno dei più stimati ex bozzettisti di Pugnaloni aquesiani, “di ospitare nelle giornate dedicate alla Festa della Madonna del Fiore, l’autore di “Bona Via”.



Un appassionato racconto a fumetti della Via Francigena, interamente realizzato con la tecnica dell’acquerello, basato sulle due esperienze di cammino sulla Via stessa”. “Spero di essere riuscito nel mio intento”, sottolinea lo stesso Barchi. “Quello cioè di affiancare l’illustrazione e la descrizione storico-culturale dei luoghi attraversati alla crescita evolutiva del personaggio, esperienza tipica di chi affronta un cammino lungo a piedi. Ho onestamente apprezzato moltissimo che lettori di tutte le età, con il fumetto tra le mani si sono dimostrati curiosi di scoprire o vedere sotto una luce nuova un cammino così affascinante”.