Nata la sezione Anpi Studenti della città di Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Venerdì 13 maggio 2022, presso l’Aula Magna “San Carlo” dell’Università degli Studi della Tuscia-Unitus, si è tenuta l’assemblea fondativa della sezione ANPI Studenti della città di Viterbo.

Questa occasione ha raccolto tutte le forze democratiche e antifasciste del territorio, riuscendo a creare un momento partecipato in cui è stato possibile analizzare la situazione studentesca, ma non solo, del vite

rbese.

L’assemblea fondativa è l’occasione in cui la sezione si costituisce ufficialmente, aprendosi per la prima volta al territorio.

Un momento tanto importante anche per la memoria storica che l’ANPI da sempre preserva e mantiene viva, infatti attraverso una mozione approvata all’unanimità, si è deciso di intitolare la neonata sezione al Professor Aldo Laterza, partigiano e allievo di Mariano Buratti martire della Resistenza.

È stata poi approvata la mozione riguardante la costituzione di una commissione predisposta all’analisi delle associazioni e dei movimenti studenteschi di stampo neofascista che potrà aiutare la lotta antifascista.

Durante l’assemblea hanno portato i loro saluti molte realtà, sostenendoci nel lavoro che la Sezione dovrà portare avanti, primo tra tutti il professor Andrea Genovese, delegato in rappresentanza del Rettore dell’università, i sindacati (SPI-CGIL, CISL e USB), le associazioni studentesche come la Rete degli Studenti Medi di Viterbo e PerCorso, associazioni come la Casa dei diritti Sociali e il Comitato Provinciale dell’ARCI, i partiti quali il Partito Democratico, la giovanile dei Giovani Democratici e il Movimento 5 Stelle e tutte le sezioni ANPI della provincia di Viterbo.

Se le organizzazioni e le associazioni del territorio erano presenti, mancavano però le istituzioni rappresentative degli Studenti, come la Consulta Provinciale degli Studenti.

Con la Costituzione della sezione Studenti ” Aldo Laterza” si apre così una nuova fase per gli studenti e i giovani antifascisti che avranno finalmente la possibilità di costruirsi un luogo di confronto democratico sull’antifascismo e i grandi temi della Costituzione. Un luogo che permetta ai giovani non soltanto di apprendere ai valori costituzionali ma di viverli in prima persona.

Sezione studenti città di Viterbo “Aldo Laterza”