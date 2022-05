Mancata candidatura di Quinto Mazzoni: “Il mio è solo un arrivederci…”

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Grazie per l’affetto, il mio non è un addio, resto, a supporto del progetto che ha preso vita insieme con il mio bellissimo gruppo, a sostegno delle persone che sono a

l mio fianco, e che, oggi, in prima linea, ne garantiscono la continuità!



Molti cittadini, dalla scoperta di una mia mancata candidatura, alle prossime elezioni amministrative, mi chiedono il perché di una tale scelta. È difficile da spiegare, nonostante sia un concetto semplice. La politica che mi piace fare è condivisione, passione, crescita del territorio e di sé stessi, è un credo dalle tante sfaccettature, non un mestiere, ma, piuttosto, un mettersi a disposizione. Questo, significa anche saper lasciare il passo, cioè comprendere quando è il momento che gli amici che collaborano a quel progetto condiviso abbiano un’opportunità di crescita, ed un riscontro personale nell’impegno che mettono. Perciò ho deciso di mettere a disposizione la mia esperienza per una crescita del gruppo stesso. Comprendo che sia anomalo, ai nostri giorni, ma certamente un atto corretto, in cui non mi sento di non essere, tuttavia, protagonista della politica attuale. Fare un passo indietro a volte ne consente di fare cento in avanti, sulle note della condivisione e della crescita collettiva.



Ho lavorato sodo per queste elezioni amministrative, fin da luglio ho cercato di parlare con tutti , ho aperto tavoli che hanno portato ad una scelta condivisa da tutti, i componenti della lista e gli altri partecipanti al progetto. Mi sono messo da subito a disposizione, collaborando alla stesura del programma elettorale, alla composizione della lista stessa ecc… e resterò a disposizione nel percorso di questa nuova avventura.È così che ho deciso di appoggiare la candidatura di Angelo Brizi alle prossime elezioni, maturando un’ attenta valutazione, volta al fatto che in questo momento, così delicato , per amministrare la cosa pubblica è necessario polso, esperienza e determinazione, tutte doti di cui lui dispone.



In tutto questo è con orgoglio che posso affermare che tra i dodici candidati a Consigliere comunale ci sono quattro membri del Partito Democratico :Elisabetta Puddu, segretario del Circolo , Stefano Casarosa, Alessandro Petronio e Gianluca Orazi. Tra di loro, oltre che a membri del Circolo , amici e compagni di viaggio, in caso di vittoria, c’è il futuro Vicesindaco , che accompagnerà Angelo Brizi e tutta la squadra, nel percorso amministrativo, con professionalità, lealtà e piena collaborazione.La politica, per me, è prima di tutto passione, ascolto, umiltà e trasparenza. Ritengo di aver dato tanto, seppur, ogni volta, con la consapevolezza, l’umiltà e la certezza che ci si può sempre migliorare e continuerò a fare del mio meglio a fianco del mio gruppo.I miei ringraziamenti vanno in primis ad esso, che mi ha supportato in questo percorso, ed è rimasto sempre al mio fianco, ma vanno altresì estesi a tutti i simpatizzanti, gli iscritti, che sono stati sempre al nostro fianco, ed i tanti cittadini che hanno riconosciuto in me e nel Circolo, un punto di riferimento politico.



Voglio ringraziare anche tutti i miei colleghi del Consiglio comunale , gli impiegati comunali e i dirigenti. Una bella avventura, che mi ha fatto crescere caratterialmente e politicamente.Buona fortuna a tutti i candidati a sindaco ed a tutti i componenti delle loro liste , al mio amico Gianni Petronio , ad Emanuela Socciarelli , Luca Benni ,Angelo di Giorgio; auguri speciali per questa campagna elettorale, vanno però al mio candidato Angelo Brizi, che sostengo con convinzione e determinazione, insieme alla lista formata da persone capaci e unite per un obbiettivo comune, vincere e amministrare bene il nostro amato paese.Vi invito, il 12 giugno, a dare la fiducia ad Angelo Brizi, al Partito Democratico, e tutti i componenti della lista civica Ripartiamo insieme. Io c’ero, ci sono e ci sarò sempre.Grazie a tutti.



Quinto Mazzoni Consigliere Comunale PD