Il secondo e ultimo appuntamento con “Nati per Leggere”

NewTuscia – VITERBO – Venerdì 20 maggio 2022 il Museo della Ceramica della Tuscia propone delle letture a bassa voce di libri illustrati a bambine e bambini dai 3 ai 6 anni, in collaborazione con le volontarie e i volontari del programma nazionale Nati per Leggere (NpL) della città di Viterbo.

L’appuntamento dal titolo “Il Leone e i felini” sarà dedicato all’animale simbolo della nostra città e alle raffigurazioni ferine nella ceramica medievale. I bambini e le bambine osserveranno le decorazioni di alcuni reperti esposti al Museo e si lasceranno coinvolgere dalla lettura di meravigliose storie dedicate a leoni e belve fantastiche.

Un’occasione per trascorrere del tempo di qualità con i bambini, per sostenere il loro sviluppo cognitivo, per crescere con loro e per conoscere il patrimonio storico e artistico della nostra città.

Le attività gratuite si svolgeranno alle ore 16.30 con prenotazione obbligatoria per un massimo di 12 partecipanti.

La prenotazione può essere effettuata via mail all’indirizzo museoceramicatuscia@fondazionecarivit.it, telefonando o lasciando un messaggio nella segreteria del numero 0761.223674 o direttamente presso il Museo della Ceramica della Tuscia, via Cavour, 67 – Viterbo.

Nel rispetto delle norme in materia di contenimento del contagio da coronavirus è obbligatorio per gli adulti indossare la mascherina FFP2.