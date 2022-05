NewTuscia – ACQUAPENDENTE – Il calcio aquesiano esce dal lungo letargo e si gode un week-end da assoluto protagonista. Squadra copertina la Categoria Under 19 ASD Polisportiva Vigor Acquapendente di coach Angelo Pagliacci che viola per 2-1 il terreno di gioco dell’ASD GS Bagnaia (in rete Giovanni Bambini ed Emanuele Belli). Per loro Sabato 21 Maggio alle ore 15.00 complicatissima trasferta sul terreno di gioco di una ASD Tolfa calcio che dopo essere tolta il lusso di superare per 1-0 il tritacarne ASD Nuovo Borgo San Martino rafforza il secondo posto in classifica.



Nel Girone B Campionato regionale di Seconda Categoria la ASD Virtus Acquapendente di coach Massimo Robustelli supera a domicilio per 7-0 la ASSD Torrese (doppiette per Abel Madi e Lorenzo Pacifici e reti singole di Ibrahim Baba, Francesco Sarti, Francesco Del Segato). Domenica 22 Maggio alle ore 11.00 trasferta sul terreno di gioco di una SSD Aurora Querciaola srl che, dopo essere stata maltrattata per 5-0 sul terreno di gioco della ASD Virtus Marta scivola nelle parti medio-basse della classifica. Per il fanalino di coda Torrese gara casalinga al Boario di Acquapendente contro l’ASD Robur Tevere. Alle 17.30 di Sabato 21 Maggio coach Alessandro Manucci si troverà di fronte una squadra che dopo il 4-0 casalingo all’ASD Indomito Bolsena vuole dimostrare di valere molto di più dell’attuale terzo posto in classifica.