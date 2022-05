II edizione Fiera del Libro “Lettere al Sempione OFF”

NewTuscia – ROMA – Lo scorso 7 e 8 maggio 2022 a Roma presso la bellissima location di Galleria Arte Sempione in corso Sempione 8 nel quartiere Montesacro, si è svolta la II edizione della Fiera del Libro “Lettere al Sempione OFF”con ingresso gratuito dalle 10.00 alle 19.00, in collaborazione con l’associazione culturale Officine Culturali Romane, Collana Orofino e Segnalazioni letterarie. La fiera ha visto la partecipazione di circa 70 autori divisi in due giornate. L’evento letterario è stato destinato agli amanti della lettura per conoscere gli autori e condividere con loro pensieri ed emozioni. Per ogni libro acquistato la galleria ha donato 1 euro in beneficienza alle persone povere del quartiere. Tra gli autori che hanno partecipato solo per citare alcuni dei tanti : Maria Rosa Bellezza, Giustina Pnishi,Irma Ciciriello, Margherita Bonfilio, Valentina Bandiera, Chiara Domeniconi,Alfredo Biondolillo e molti altri tra cui, Andrea Lepone e Alessandro Orofino che oltre ad essere autori sono anche tra gli organizzatori dell’evento culturale.

Daniela Campoli

https://danielacampoli.blogspot.com/2022/05/fiera-del-libro-lettere-al-sempione-off.html