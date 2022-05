I Campioni di tiro con l’arco a Civita Castellana

Fabio Molfese e Anastasia Anastasio hanno insegnato il loro sport insieme agli Arcieri Hortinae Classes e la Compagnia Arcieri delle 4 Porte

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Riceviamo e pubblichiamo. I Campioni di tiro con l’arco, Fabio Molfese e Anastasia Anastasio, sabato 14 maggio, sono stati ospiti d’onore a Civita Castellana, presso il Centro Commerciale Piazza Marcantoni, facendo provare la loro disciplina sportiva a grandi e bambini. Molfese è Campione italiano mentre Anastasio è stata campionessa del mondo più volte. La mattina, divertente ed istruttiva, ha visto la partecipazione anche di due associazioni locali di arcieri, l’A.S.D. Arcieri Hortinae Classes di Orte (tiro con l’arco sportivo agonistico) e la Compagnia Arcieri delle 4 Porte di Civita Castellana (tiro con l’arco storico).

L’evento è stato organizzato dalla Sezione di Viterbo della Fitarco e patrocinato dal CONI Lazio, tramite il delegato Ugo Baldi, e dal Comune di Civita Castellana. Le prove sono state gratuite e in molti hanno voluto cimentarsi e divertirsi in questa disciplina che in tutta provincia conta sette associazioni sportive.

Sono stati posizionati 2 bersagli nella parte destra del parcheggio e in totale sicurezza i campioni di Tarquinia, insieme alle associazioni, hanno fatto provare chiunque volesse farlo. Uno sport non diffuso ovviamente come molti altri, ma che negli ultimi anni è cresciuto molto, grazie anche ad eventi gratuiti dimostrativi come questo.

Presenti e attivissimi i presidenti delle rispettive associazioni, Sauro Calderari degli Arcieri Hortinae Classes e Vincenzo Dobboloni (in arte Mastro Cencio) degli Arcieri delle 4 Porte. Molto soddisfatto anche il direttore del Centro, Aldo De Marchis, onorato di ospitare i campioni di questo sport e di aver fatto avvicinare a questa antica e nobile disciplina, soprattutto i giovani del territorio.