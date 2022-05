Elezioni amministrative a Viterbo, le liste e i candidati

Alessandra Troncarelli

Pd: Alvaro Ricci, Anna Rita Aquilani, Massimo Baggiani, Stefano Bruzzichelli, Massimo Cappetti, Antonio Castagnaro, Matteo Centi, Mihahela Ceobanu, Dalila Corsini, Lina Delle Monache, Stefania Fidanza, Simone Franceschini, Moreno Giuggiarini, Marcello Guadagno, Mario Imbastoni, Zofia Kas, Paola Mancini, Roberto Melchiorri, Simone Meschini, Mirko Ottoni, Sonia Perà, Massimiliano Pierini, Marco Pulcinelli, Mario Quintarelli, Rosita Rondini, Benedetto Rossi, Stefania Santini, Lucrezia Santoni, Daria Selvetti, Francesca Talotta, Ada Taratufolo, Enrico Zonghi

Viterbo Cresce: Giovanni Maria Arena, Roberto Abbondanza, Giuliano Berto, Federico Blaj, Paola Bugiotti, Sebastian Massimiliano Campione, Massimo Cencioni, Sara Congiu, Luca Cristofori, Silvia Di Clementi, Fabio Fantozzi, Carla Fidi, Stefania Germani, Isabella Lotti, Elpidio Micci, Angelo Paccosi, Donatella Pagliaccia, Francesco Pasquini, Matteo Iaschi Passeri, Marco Pompilio, Antonella Proietti, Rosella Proietti, Biagio Prota, Ilaria Remoli, Pietro Rignanese, Ekla Rusi, Angela Silvestri, Massimo Stefani, Maria Letizia Todini, Livio Treta, Beatrice Ugolini, Andrea Valenti

Viterbo sul Serio Viva Viterbo: Giacomo Barelli, Vilma Usai, Aessandro Maria Bertollini, Ines Corinti, Sabrina Ricci, Alessandro Saggini, Massimiliano De Simone, Mariela Garcia Rodriguez, Tullio Ciampaglione, Eleonora Malè, Luca Fiorentini, Ramona Giraldi, Roberto Tamantini, Tania Rosini, Davide Agnochetti, Simona Maurini, Domenico Cacciola, Vincenzo Ferrara, Savino Martino-Rana, Alessandro Pieralisi, Cristiano Villari, Gianmarco Ianigno, Luca Polidori, Luigi Pallucca

Movimento 5 Stelle: Erbetti Massimo, Spicacci Paolo, Labate Valter, Merangoli Roberto, Fabiani Anna, Governatori Faio, Poscia Vanessa, Pugliese Rocco, Riccetti Orietta, Roscioni Silvia, Belardinelli Giulia, Cannone Ivano, Giorgi Donatella, Antonelli Angelo, Calosso Luciano, Fiordeponti Germano, Guastini Giuseppe, Kheiraoui Omar, Mei Massimo, Piazza Marco, Quaglia Annalisa, Sonno Silvio, Taffuri Claudio, Tagliaferro Luigi, Amato Federico, Pietracci Daniela, De Marco Federico, Follaco Maria Elena detta Gaetana, Lamantia Isabella, Lista Anna Maria, Carlantoni Rossana

Noi insieme per Viterbo: Agnese Apuzza, Alessandro Biscetti, Patrizia Bruno, Tiziana Burla, Andrea Catasca, Helena Cipriani, Daniele Crocchione, Andrea Fontana, Elisa Fratini, Stefano Giovinazzo, Andrea Graziniò, Federico Graziotti, Margherita Gullì, Claudio Itro, Diego Lazzari, Rachele Maria Magro, Margherita Manzi, Vittorio Marignoli, Elio Mattielli, Abdelfetah Mezaache, Sandro Milioni, Filomena Pedullà, Francesca Peparello, Carlotta Piacentini, Luciano Pompei, Riccardo Primi, Francesca Salvatori, Francesca Sanna, Fabio Scalzini, Antonia Tassone, Giuliano Vagnoni, Antonella Zei

Fare per Viterbo: Paolo Andreani, Alberto Bafanelli, Maria Giuseppe Ballerini, Alessandro Bernini, Alessio Bertollini, Emiliano Bossi, Emanuele Camilli, Chiara Virginia Cardarelli, Stefano Cima, Arcangelo Cutigni, Serena Di Prospero, Mariella Egidi, Mariagrazia Ferrandina, Alfredo Fioramanti, Nicoletta Floris, Chiara Gorini, Elisa Grazini, Fabiola Lilloni, Ilaria Manini, Nicola Martini, Federico Menicucci, Patrizia Miracola, Angelo Pallucca, Diego Piacentini, Francesca Romana Sabatini, Gabriella Santinelli, Salvatore Antonino Sciaccianoce, Armand Secka, Raluca Tacea, Augusto Tallevi, Paola Trippa, Pamela Venanzi

Viterbo per i cittadini: Andrea Cutigni, Pietro Maria Amodio, Linda Antonucci, Katia Baldini,, Alessandro Becattini, Fabrizio Biello, Loretta Calistroni, Filippo Camela, Giovanni Carramusa, Mauro Cavalloro, Eleonora Ceccarelli, Alessandro Maria Chizi, Emilio Cima, Jessica Cleti, Claudia Lorena Crescenzi, Sabina Vittoria Rosa Di Vita, Alberto, Fabriani, Claudio Ferrari, Katia Freddi, Matilde Giannuzzi, Angelo Grottanelli, Federica Marinelli, Delfo Maugeri, Luigi Miralli, Rosastella Monfrecola, Franco Monti, Pasquale Palmentieri, Federica Pennacchietti, Tiziana Piccioni, Selene Sistimi, Desireè Urbani Giovanni Valeri

Contatto: Francesco Boscheri, Mattia Alfieri, Diego Altieri, Costanza Belardinelli, Aurora Bellucci, Pierfrancesco Bisogno, Marco Bonucci, Andrea Brianti, Pierpaolo Chiti, Irene De Angeli, Lorenzo Fortugno, Veronica Guarriello, Elena Luniddi, Marzia Mazzi, Valeria Menghini, Dario Parlani, Angelo Rocchi, Luca Scutigliani, Stefano Serrao, Beatrice Stella, Elisabetta Trifoletti, Miriam Turchetti, Gloria Vincenti