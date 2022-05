Calcio. Il punto sulla 28 giornata di promozione

di F. S.

NewTuscia – VITERBO – Cade la capolista Aurelia Antica Aurelio (68 punti ormai già promossa in eccellenza) 2-1 a Pescia Romana (38) che intravede la salvezza, Giambi la sblocca per i tirrenici, Rocchi pareggia, ma al 93’ Micoli fa esplodere di gioia i maremmani. Ok il Tolfa (60)che surclassa 7-0 il mal capitato Ronciglione United (15) che retrocede in 1 categoria. In rete Pomponi, Peluso, Tiozzo, Matteo Trincia (doppietta)Moioli (doppietta). Fregene Maccarese (56) Nuovo Borgo San Martino (58) 1-1 Mariani porta avanti i locali, Moretti pareggia. Carbognano (46) Montefiascone(31) 2-2 falisci avanti di due reti con rigore di D’ Alessio e Medori, Dabo e Migliorini siglano il pareggio. Sorianese (35) Santa Marinella (45) 2-2 in rete Frugis e Lannaioli per i cimini, Midei e Scudi trovano il pareggio. Retrocede anche il Pianoscarano (18) che cade in casa 3-1opposto all’Athletic Soccer Academy (40), Catalani sigla una tripletta Taratufolo a segno per i rionali. Canale Monte rano (32) Borgo Palidoro (35) 0-1 rete di Forcina. Il Passoscuro (26) travolge 3-1 la Fulgur Tuscania (22) Fogli ed Indorante portano in doppio vantaggio i locali, Cuneo accorcia le distanze, Filippi su rigore cala il tris.