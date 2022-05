Alto Lazio ai CdS Assoluti a Rieti￼

Leonardo Bargagli al Record Provinciale sui 400m. con 48″58, Erica Ciatti con 3m. nell’Asta, Matteo Cianchelli con 1’55″64 ottiene il minimo di partecipazione per i Campionati Italiani Juniores

NewTuscia – RIETI – Pioggia di record personali per gli atleti dell’Alto Lazio a Rieti dove si sono svolti sabato 14 e domenica 15 maggio i Campionati Italiani di Società, prova regionale, con le due squadre composte prevalentemente dai giovanissimi della categoria Allievi/e. Nella prima giornata di gare, a guidare agli ottimi risultati della squadra, il suo capitano Leonardo Bargagli che con un perentorio 48″58 corso nella prima delle 12 serie dei 400m., fa capire subito quali siano le intenzioni delle due squadre complete presenti al Guidobaldi; per lui il nuovo record provinciale assoluto sulla distanza e finalmente sotto il muro dei 49″00. Bargagli fa parte insieme a L.Ticconi, Canta ed Ercoli della bella 4x100m. che con 43″37 sfiora di poco il nuovo record provinciale detenuto dal 2006 da Cannaò, Di Serio,Mazzocchi e Reinkardt e si inserisce al 2° posto tra gli All Time provinciali assoluti. Non sono da meno le ragazze che corrono in 53″55 con Pecorari, Ciatti, Santoni e Spiti e si inseriscono anche loro negli All Time provinciali. Nelle prove individuali si distinguono Domiziana D’Ottavio che corre i 100m. in 12″84 e i 400m. in 1’00″53, 2^ tra le Allieve e molto bene anche la viterbese della Studentesca Rieti Andrea Milardi, Elena Vergaro che sigla i suoi nuovi P.B. nei 100Hs. con 14″68 e nei 100m. con 12″45. Sfortunata la prova sui 100m. per Diego Anselmi che a causa di uno stiramento muscolare non riesce a concludere la sua prova, gara comunque coperta dal nuovo arrivo Matteo Antonelli che corre col nuovo P.B. in 12″14. Nei 1500m. ancora al personale Matteo Cianchelli e Aurora Falesiedi che corrono rispettivamente in 4’07″18 e 5’20″76 e bella prova nei 100Hs. barriere alte per Sara Passamonti che corre in 17″54. Nei lanci bella prova per lo Juniores Giuseppe Guerra che ottiene il 3° posto nel Disco 2Kg. lanciando a 36,87, Lorenzo Ticconi 31,80 nel Giavellotto 800gr. e Carlotta Pecorari 6,34 nel Peso 4Kg. nei salti si distingue Anita Santoni che si migliora con 1,50m. nell’Alto, Federico Ercoli 12,19m. e Riccardo Ticconi 3,00m. nell’Asta. Erica Ciatti è 5^ nei 3000 Siepi e chiude la 1^ giornata di gare Beatrice Laurenti con una bella prova nei 5Km. di marcia con 31’33″30. La seconda giornata di gare è la copia della prima con altrettanti ottimi risultati ottenuti dai giovani atleti dell’Alto Lazio che consentono alla società il 5° posto con i maschi ed il 7° con le femmine nella classifica finale con buone possibilità di accedere alle fasi finali nazionali della manifestazione. Si distingue ancora Matteo Cianchelli che negli 800m. ottiene la 3^ posizione con il nuovo P.B. di 1’55″64, anche minimo di partecipazione per i Campionati Italiani Juniores. Buone le due staffette 4x400m. maschile con Canta, Cianchelli, Ercoli e Bargagli che con 3’23″98 entra negli All Time provinciali al 2° posto ed anche quella femminile con Laurenti, Passamonti, Falesiedi e D’Ottavio che con 4’17″90 entra anche lei tra gli All Time. Nei 200m. si migliorano sia Giovanni Canta correndo in un ottimo 22″69 che Matteo Antonelli 24″67 e nell’Asta Erica Ciatti fa suo il record Provinciale Juniores ed Assoluto eguagliando quello di Martina Turco (sempre Alto Lazio) alla quota di 3.00m. Nei 400Hs. Riccardo Ticconi corre in 1’05″86, Andrea Alberti in 1’10″03, e Umberto Citti chiude in 19’21″70 i 5.000m. Giuseppe Guerra realizza 31,82 nel Martello,Valeria Spiti 18,34 nel Disco e 4,75 nel Lungo, Anita Santoni 17,87 nel Giavellotto, Lorenzo Ticconi 1,60 nell’Alto. Nel Lungo maschile Lohajit Botticelli salta a 5,89, Tommaso Rita a 4,74, nei 200m. Sara Passamonti corre in 27″35, Roberta Infelli in 31″57 e nei 400Hs. Beatrice Laurenti corre in 1’25″07. (G.M.)