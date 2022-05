Allegrini: Orto Botanico dell’ Università una meraviglia da far conoscere e valorizzare

“L’obiettivo? Orto e Callara in gestione condivisa”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. “L’Orto Botanico è un’eccellenza viterbese da far conoscere ed inserire nel circuito turistico: un luogo di grande valenza didattica, ma anche di pace e relax, anche per quei viterbesi che sembrano conoscerlo e frequentarlo poco ” così Laura Allegrini oggi in visita presso l’Orto Botanico con i candidati delle liste che la sostengono, tra cui Fetoni, Agostini, Giovagnoli, Ferruzzi, Giovannelli, Nardi, Iachini e Sberna.

“Durante la nostra visita abbiamo incontrato il Prof. Speranza che ci ha illustrato gli eventi che si svolgeranno nei prossimi giorni”.- prosegue il candidato Sindaco – ” Nel nostro progetto di città è prevista la chiusura della strada antistante che è percorsa da camion per accedere alla superstrada e il collegamento dell’Orto Botanico alla adiacente Callara del Bullicame. Una gestione unificata di Orto Botanico e Callara consentirebbe il recupero delle specie arboree dell’ area circostante andate perdute e una ottimizzazione dei servizi offerti”.

La Allegrini conclude “C’è la mia disponibilità assoluta, anzi la volontà’ di rendere la viabilità’ funzionale al progetto e di intensificare i rapporti con l’ Università per arrivare alla gestione condivisa”.

Comitato Laura ALLEGRINI Sindaco