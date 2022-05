Al via la VII edizione di “Maremma d’aMare”

Dal 27 al 29 maggio torna Maremma d’aMare a Montalto Marina

NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – “Dopo la pausa forzata dalla Pandemia – commenta l’assessore al commercio Giovanni Corona, con Fondazione Vulci, Enel, il circolo ippico Ruben Ranch e l’associazione mercante in fiera stiamo mettendo in campo una settima edizione che sarà all’insegna di spettacoli equestri, intrattenimenti e collaborazione con le associazioni. La manifestazione avrà lo stesso percorso degli ultimi anni e si svolgerà da piazzale del Palombaro, passando per via del Palombaro e via Tevere, comprese alcune attività che saranno svolte proprio nella piazza del centro servizi”.