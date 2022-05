Serie D/F: Chieti-Trastevere 2-2

NewTuscia – LAZIO / IL risultato del match

Una rete allo scadere di Proia salva il Trastevere dalla seconda sconfitta consecutiva e permette alla squadra di mister Mazza di allungare sul Tolentino, ora distante due punti quando mancano solo novanta minuti al termine della stagione regolare. Il tecnico amaranto è costretto a varare una formazione d’emergenza a causa delle numerose assenze: tra infortuni e squalifiche, mancano all’appello Lo Porto, Massimo, Lapenna e Pasqualoni. Nonostante le defezioni, gli amaranto ci provano subito con Macrì, che al 4′ costringe Forti al primo intervento. La reazone neroverde è affidata a Mele, che al 23′ costringe Semprini alla deviazione in corner con un tiro dalla distanza e a Fabrizi, che al 32′ si vede sbarrare la strada dall’estremo difensore da posizione ravvicinata. Nel mezzo una buona chance per Santilli, che al 27′ si fa chiudere in corner da Aquilanti al momento di battere a rete. In chiusura di primo tempo è Orlando, sugli sviluppi di un corner, a chiamare nuovamente in causa Semprini. La ripresa si apre con il vantaggio capitolino, al 58′: Crescenzo approfitta di un errore della retroguardia avversaria e batte Forti con un rasoterra. Lucarelli spedisce in campo El Ouazni e l’ex punta della Juve Stablia lo ripaga al 66′, servito da Fabrizi, per l’uno a uno. I padroni di casa spingono alla ricerca della vittoria e passano a dieci dal novantesimo, ancora con El Ouazni, stavolta al termine di un’azione personale. Sembra finita ma al 91′ ci pensa Proia, con una prodezza balistica, ad infilare l’incrocio dei pali e realizzare la rete del definitivo 2-2.

CHIETI-TRASTEVERE 2-2

MARCATORI: 13’st Crescenzo (T), 21’st, 35’st El Ouazni (C), 46’st Proia (T)

CHIETI: Forti, Consorte, Siragusa (25’st Di Renzo), Mele, Aquilanti, Pietrantonio, Di Mino (19’st D’Innocenzo), Mariani (19’st Ventola), Fabrizi, Verna, Orlando (15’st El Ouazni). A disp. Fusco, Chiacchia, Bassini, Coulibaly, Puglielli. All. Lucarelli

TRASTEVERE: Semprini, Cervoni, Laurenzi (40’st Ilari), Calderoni, Tarantino, Giordani, Santilli (41’st Valentini), Crescenzo, Corsetti (24’st Fioretti), Macrì, Proia. A disp. D’Alessandro, Cesari, Di Rauso, Madeddu, Cats. All. Mazza

ARBITRO: Sacchi di MacerataASSISTENTI: Dervishi di San Benedetto del Tronto-Preci di Macerata

NOTE – Ammoniti: Laurenzi, Giordani, Fabrizi. Angoli: 4-2. Recupero: 4’st.