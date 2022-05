SC Thule, 5-0 contro la RCC Tevere Remo

NewTuscia – VITERBO – Pokerissimo del Thule, che supera di prepotenza la RCC Tevere Remo con un netto 5-0 e si riprende la terza posizione in classifica ad una sola giornata dal termine delle ostilità.

Un match impeccabile dei ragazzi del patron Giordani, che chiudono avanti il primo tempo grazie alle reti di Angeloni e Bruno, nonché agli interventi fra i pali di un Filippo Braconcini in serata. Thule che dilaga poi nella ripresa, con la gara che si incattivisce sensibilmente, andando a segno prima con capitan Buzzi, poi con Floreno ed infine con Zanoni, che chiude definitivamente i conti.

Risultato quindi mai in discussione, che celebra il grande momento di forma del club della Tuscia e vale tre punti pesantissimi in ottica di un campionato che vedrà ora nel derby in trasferta a Bolsena il suo atto conclusivo.

“Soddisfazione grandissima – commenta mister Ansalone – e squadra da applaudire. Dopo una breve fase di assestamento iniziale, nella quale abbiamo corso un paio di rischi, non c’è stata più partita. Abbiamo subito preso in mano le redini del match, segnando e gestendo la partita con pazienza, ma soprattutto senza mai correre pericoli seri. Ci ritroviamo così al terzo posto, dopo una grande scalata alla classifica che ha quasi dell’incredibile, specchio della crescita vertiginosa dei ragazzi, in attesa di quella che sarà l’ultima vera e propria battaglia”.

ASD Sporting Club Thule