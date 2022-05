Rotelli (FdI): “Scomparsa di ‘Nando’ Signorelli, storia della destra viterbese e nazionale”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo.

“Esprimo le mie condoglianze per la scomparsa del Senatore Ferdinando Signorelli, storia della destra nella provincia di Viterbo.

Signorelli è stato un punto di riferimento per tantissimi anni, un professionista assolutamente apprezzato e benvoluto da tutti come medico e un politico unico in un periodo nel quale militare e fare politica a destra era difficile e pericoloso.

Rivolgo un saluto di grande devozione nei suoi confronti e le mie più sentite condoglianze ai familiari”.

Mauro Rotelli deputato FdI