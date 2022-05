NewTuscia – MONTEFIASCONE – Per i 100 anni della LILT (Lega italiana per la lotta contro i tumori) l’Associazione Via Francigena Montefiascone APS invita tutti all’incontro con il pellegrino della salute, Filippo Arcelloni, attore e regista, che racconterà la Via Francigena: 25 maggio ore 17.30 a Montefiascone presso l’Enoteca Provinciale, Via Rocca dei Papi. Ingresso gratuito.