Laura Allegrini: Condoglianze alla famiglia Signorelli

NewTuscia – VITERBO – Condoglianze alla famiglia Signorelli per la scomparsa del carissimo e stimatissimo Nando.

E’ stato una figura centrale della politica Viterbese e della Destra italiana , punto di riferimento per noi ed esempio per tanti militanti. Sempre generoso oltre che nell’attività politica nella sua attività professionale. Ricorderemo il Senatore Signorelli per il modo elegante e signorile, coerente e non ambiguo con il quale ha condotto la sua intera esistenza.

Laura Allegrini