Giampieri (FdI): “Condoglianze alla famiglia Signorelli per la perdita di Nando”

NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. “Come Fratelli d’Italia esprimiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia di Ferdinando ‘Nando’ Signorelli per la scomparsa di una figura emblematica della storia della destra viterbese e italiana.

Signorelli ha ricoperto incarichi di grande prestigio politico; Senatore della Repubblica per diverse legislature, è stato un punto di riferimento importante per tutta l’area politica della destra, un maestro per tutti noi.

Il nostro pensiero oggi va ai famigliari di Signorelli per la dolorosa perdita”.

Massimo Giampieri coordinatore provinciale FdI