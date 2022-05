Seminario Online “Criminologia ed Analisi del Comportamento umano”

Centro per gli Studi Criminologici – CSC – Area Scienze Comportamentali

NewTuscia – VITERBO – In data 06 maggio 2022 si è svolto il Seminario online gratuito ed aperto a tutti dal titolo “CRIMINOLOGIA ED ANALISI DEL COMPORTAMENTO UMANO”.

Il Seminario, organizzato e promosso dal Centro per gli Studi Criminologici di Viterbo – CSC -, trae origine dalla volontà di poter rendere fruibili a tutti, esperti e non, tematiche tanto delicate quanto affascinanti quali la criminologia e l’analisi del comportamento umano. Scienze queste non solo utili negli ambiti di riferimento, ma anche nella quotidianità avendo le stesse come scopo primario quella della prevenzione di fenomeni devianti e/o criminosi.

Il seminario ha visto susseguirsi relatori esperti criminologi, analisti e psicologi. Sono intervenuti:

la Dott.ssa Valentina Tanini – Psicologa e psicoterapeuta, Direttrice dell’Area Scienze Comportamentali CSC e Componente Comitato Scientifico CSC, la Dott.ssa Emiliana Feroli – Psicologa, psicoterapeuta esperta in Psicologia Giuridica e in Analisi Comportamentale e Componente del Comitato Scientifico CSC, la Dott.ssa Maria Assunta Massini Tarsetti – esperta in analisi del comportamento umano e Componente del Comitato Scientifico CSC ed il Dr. Giampiero Lattanzi – Professional Counselor, esperto di comunicazione e relazione d’aiuto e Componente del Comitato Scientifico CSC.

Ogni relatore, seguendo il file rouge dettato dal titolo stesso del Seminario, ha svolto un approfondimento sui temi cardine dell’analisi comportamentale, spaziando dalla comunicazione manipolativa, alla leadership, al body language, portando dunque l’attenzione su temi non solo estremamente interessanti, ma altresì fondamentali soprattutto per chi opera in contesti specifici quali l’ambito penitenziario, i centri antiviolenza, le comunità di recupero, le case famiglia ed in linea generale tutti gli ambiti educativi.

Gli argomenti trattati sono stati introdotti dalla Dott.ssa Valentina Tanini, Direttrice dell’Area Scienze Comportamentali CSC.

Il Seminario Online è stato moderato e coordinato dalla Dott.ssa Sharon Angelucci, Giurista ed esperta in Criminologia applicata – Responsabile della Segreteria organizzativa del CSC, la quale ha contribuito agli approfondimenti dei professionisti con un breve focus sulla criminologia e sul legame tra questa e l’analisi del comportamento umano.

Il linguaggio usato dai professionisti del CSC, ovvero un linguaggio che ha saputo unire in maniera esemplare chiarezza e tecnica, è stato profondamente apprezzato dai numerosi partecipanti che hanno speso parole di plauso e che hanno potuto, proprio grazie a ciò, comprendere con più consapevolezza la portata degli argomenti attenzionati.

Questo è il know how che contraddistingue il CSC. Trattare di temi tecnici, che richiedono un’altissima specializzazione che i professionisti del Centro hanno, rendendoli così fruibili a tutti.

L’ approccio interdisciplinare e multidisciplinare, e con elevati standard qualitativi, che il CSC adotta nelle attività formative dallo stesso promosse, consentono l’acquisizione di strumenti culturali idonei a conseguire una conoscenza approfondita ed accurata dei fenomeni che investono la quotidianità di ognuno di noi.

Tutto quanto sopra rappresentato si inserisce nel più ampio spettro di insegnamenti promossi dall’Area Scienze Comportamentali del CSC nell’ambito del MASTER IN “CRIMINOLOGIA E ANALISI DEL COMPORTAMENTO UMANO”.

