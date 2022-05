Fare insieme a te … Ed insieme si va più lontano…

“GIOVANI GROTTAFERRATA PER GROTTAFERRATA ATTIVA”

NewTuscia – GROTTAFERRATA Riceviamo e pubblichiamo. Gianmarco lucia, oggi 22 anni, sostiene la candidatura a sindaco del primo cittadino di Grottaferrata, di nuovo candidato: “Ora finalmente posso sostenerlo, mentre prima ero impossibilitato perché minorenne”.

Luciano Andreotti, primo cittadino uscente ed oggi ufficialmente ricandidato al ruolo di sindaco di Grottaferrata, sabato 14 maggio darà il via all’apertura ufficiale della campagna elettorale.

La nuova candidatura di Andreotti sarà sostenuta da cinque liste: Lista Luciano Andreotti Sindaco, Italia Libera, Grottaferrata verde, Progetto Grottaferrata Futura, Grottaferrata Attiva.

Il primo cittadino uscente si è confrontato con i cittadini di Grottaferrata ed ha elaborato un nuovo programma con 10 punti principali con i quali proseguire e dare un nuovo inizio: accessibilità, scuola, equilibrio del territorio, città più verde, sport, cultura, welfare e inclusione sociale, amministrazione vicina ai cittadini, turismo e sviluppo economico, politiche giovanili.

Da sempre vicino ai giovani, Luciano Andreotti, conferisce alla popolazione giovane un ruolo primario all’interno della società in quanto promessa di un futuro imminente che dovrà valorizzare il territorio in tutte le sue sfaccettature. A tal proposito Monia Cupellini, sostenuta e coadiuvata da Gianmarco Lucia, dichiara: “ Trovare lavoro oggi è una cosa di per sé molto complicata e lo è maggiormente per un ragazzo/a dai 20 ai 30 anni, età durante la quale siamo pieni di incertezze e insicurezze e molti sono anche sprovvisti dell’esperienza necessaria.

La situazione di emergenza dovuta alla pandemia da COVID-19 ha messo a dura prova la salute psicologica dei ragazzi. Le preoccupazioni e le incertezze sono aumentate con l’aggiornamento quotidiano dei dati statistici ed economici anche a causa all’impatto devastante di una comunicazione non responsabile e carente negli aspetti psicologici.

Molti giovani non hanno ancora ben chiaro cosa vogliono fare, cosa piace loro e cosa potenzialmente sono in grado di fare”.

Qual è l’effettivo bisogno questi ragazzi?

Molti di loro dicono “Abbiamo bisogno di essere gratificati quando facciamo qualcosa correttamente e non di essere solamente criticati: ci darebbe fiducia in noi stessi là dove purtroppo pochi ne hanno. Abbiamo bisogno di credere nuovamente in qualcosa, di sperare in un futuro migliore in cui tutti i giovani non siano costretti a partire per trovare lavoro, di accendere la speranza che qualcosa cambi.

Abbiamo bisogno di sognare perché a volte i sogni ci portano ad essere determinati.Abbiamo bisogno di libertà e di mezzi per agire, di incontrare persone che ci incoraggino e necessitiamo di una guida che possa consigliarci al meglio.”

“Il non fare, l’immobilismo, stanno diventando la normalità. A lungo andare si tratta di un processo che spegne!” continua Gianmarco Lucia “Nel mio modus operandi mi piace coinvolgere le persone perché ho la convinzione che INSIEME SI VA PIU’ LONTANO“.

La lista Grottaferrata Attiva e’ sostenuta da un gruppo di giovani e da un progetto nato alcuni anni fa e realizzato da un gruppo di giovani coordinato dalla Dottoressa “Mental Coach” Monia Cupellini e oggi insieme al giovane dinamico, sportivo Gianmarco Lucia per sostenere da consiglieri la candidatura a sindaco di Luciano Andreotti che merita di continuare il suo percorso anziché ricominciare: ecco spiegata la nascita del gruppo di giovani “Fare insieme a te” che intende sostenere e accompagnare insieme il futuro sindaco per poter far rinascere i nostri sogni, il nostro futuro nella realtà di Grottaferrata e con la convinzione che INSIEME SI VA PIU’ LONTANO. “

Francesca Romana Nucci