Don Renato Basili è salito in cielo

Le esequie presiedute dal Vescovo saranno celebrate lunedì 16 maggio alle ore 15.00 a Valentano

NewTuscia – VALENTANO – Nel pomeriggio di ieri, a Villa Immacolata dove era ricoverato per la fisioterapia dopo l’operazione a seguito della rottura del femore, è morto don Renato Basili.

Era nato a Valentano il 02 novembre 1924. Con i suoi 97 anni era il decano del nostro Presbiterio.

Entrato in Seminario minore a Montefiascone nel 1935, aveva continuato gli studi di Teologia al Seminario della Quercia. Studi che dovette interrompere per oltre un anno nel 1944 a motivo dei bombardamenti di Viterbo. I seminaristi, per sicurezza, vennero invitati a tornare nelle loro famiglie. Don Renato ricordava che a piedi raggiunse Valentano e lì fu il Parroco ad impartirgli le lezioni sulle varie materie teologiche. Terminata la guerra, il Seminario riaprì e don Renato terminò gli studi che lo portarono all’Ordinazione Sacerdotale, avvenuta il 28 giugno del 1947: 75 anni di sacerdozio!

Don Renato è ricordato particolarmente per i lunghi anni di insegnamento di matematica al Seminario di Acquapendente, all’Istituto Magistrale delle Benedettine a Montefiascone e alla Scuola Media del Seminario Barbarigo.

Era stato il Vescovo Boccadoro a chiedergli di laurearsi in matematica per offrire questo servizio alla Diocesi. Generazioni di preti lo hanno avuto professore, preciso e rigoroso.

Ѐ stato Economo del Seminario Regionale della Quercia e dal 1958 Canonico della Concattedrale di Montefiascone. Ha collaborato poi nel ministero pastorale ad Acquapendente, Grotte di Castro, Farnese e – dopo essersi trasferito da ormai oltre quindici anni nella Casa del Clero presso il Seminario di Viterbo – anche nella Parrocchia di Santa Maria del Paradiso.

Data la sua età, praticamente era la memoria di quasi un secolo di storia della nostra Chiesa locale.

Era una persona silenziosa e rispettosa, mai invadente, che compiva con scrupolo il proprio dovere e, finché ha potuto, non ha mai fatto mancare la sua presenza agli incontri del Presbiterio.