Avviso ai Boccioli, Rosine e Figuranti Corteo Storico 2022

NewTuscia – VITERBO – Stiamo ancora vivendo un tempo di precarietà e non potendo prevedere come si evolverà la situazione abbiamo deciso comunque di procedere con le misurazioni dei costumi, fermo restando che non diamo nulla per scontato e non sappiamo se il 2 settembre ci sarà la consueta processione con il cuore di S. Rosa. Nel frattempo ci organizziamo per non trovarci impreparati.

Per il Boccioli e Rosine, esclusivamente, SOLO per quest’anno, riteniamo valide le iscrizioni fatte nell’anno 2020

Per i Boccioli e le Rosine SOLO per quest’anno NON ci saranno le nuove iscrizioni.

Gli interessati saranno contattati da un incaricato e presso il monastero (entrata) troverete l’elenco in ordine di estrazione dell’8 marzo 2020.

SI COMUNICANO I GIORNI E GLI ORARI DELLE MISURAZIONI, che si terranno presso i locali del monastero

Rosine e boccioli:

venerdì 27 maggio: dalle ore 16,30 alle ore 20,00

sabato 28 maggio: dalle ore 15,30 alle ore 20,00

figuranti:

da lunedì 23 maggio a venerdì 27 maggio: dalle ore 17,30 alle ore 20,00

sabato 28 maggio: dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

Gli interessati saranno contattati dagli incaricati