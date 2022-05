Radioterapia a Civitavecchia, Porrello (M5S Lazio): “Ottima notizia per il territorio grazie al lavoro della Regione”

NewTuscia – CIVITAVECCHIA L’approvazione dello studio di fattibilità per l’istituzione della radioterapia all’ospedale San Paolo di Civitavecchia è una ottima notizia. Si tratta di un grosso passo in avanti per il miglioramento del servizio sanitario sul nostro territorio, grazie ad un importante finanziamento di 8,3 milioni di euro da parte della Regione Lazio: come già detto pochi mesi fa, in occasione dell’impegno pubblico che prese l’assessore regionale D’Amato, il fenomeno del pendolarismo della cura è un tristissimo fenomeno da debellare e tutta la comunità non potrà mai ringraziare abbastanza l’ADAMO per lo straordinario lavoro che svolgono. Concordo con l’assessore regionale: ora tutte le istituzioni coinvolte dovranno velocizzare al massimo l’iter autorizzativo. Il territorio non può permettersi di perdere tempo su un tema delicato come questo.