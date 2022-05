La pittrice Mariapia Rossini dona il quadro “Il vignale” al comune

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – L’artista Mariapia Rossini, cittadina civitonica molto nota per la sua lunga e proficua carriera di pittrice, ha donato al suo comune di origine e residenza una delle proprie opere. Giovedi 12 maggio è avvenuta la cerimonia di consegna in favore in sala commissioni, alla presenza del sindaco Luca Giampieri e dell’assessore Simonetta Coletta.

Il titolo del dipinto della Rossini donato al Comune è “Il Vignale”, scelto dall’artista stessa per omaggiare la sua terra natìa.

L’opera verrà installata in maniera permanente nella sala commissioni, antistante l’ufficio del primo cittadino.