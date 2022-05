Denunciati due giovani a Bagnaia per banconote false e possesso di droga

NewTuscia – BAGNAIA (VITERBO) – I Carabinieri della Stazione di Bagnaia, durante un servizio di pattuglia finalizzato al controllo del territorio ed alla prevenzione dei reati di criminalità diffusa, hanno fermato un’auto sospetta guidata da un giovane già conosciuto per i suoi precedenti ed una ragazza e, appena fermati, insospettiti dall’ atteggiamento dei due hanno deciso di sottoporre l’ auto a perquisizione trovando nascosti nel cruscotto oltre 700 euro in banconote clonate, peraltro da poco utilizzate in modo improprio.



La perquisizione è poi proseguita a casa del soggetto alla guida dove sono state trovate altre due banconote e oltre 10 grammi di droga tra hashish e marijuana.



I due giovani sono quindi stati denunciati dai Carabinieri della Stazione.

PRESUNZIONE DI INNOCENZA

Il soggetto indagato è persona nei cui confronti vengono fatte indagini durante lo svolgimento dell’azione penale; nel sistema penale italiano la presunzione di innocenza, art 27 Costituzione, è tale fino al terzo grado di giudizio e la persona indagata non è considerata colpevole fino alla condanna definitiva.