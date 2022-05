NewTuscia – MONTEFIASCONE – Patrocinato dal Comune di Montefiascone, si svolgerà da venerdì 27 a domenica 29 maggio presso la Rocca dei Ppai l’evento “La Città dei Narratori”. “Senza la memoria i ponti resterebbero soltanto strutture architettoniche” lo slogan coniato per l’occasione da da Associazione Arti Ponti di Memoria che si avvarrà della collaborazione di Piccola Galleria, Cic, Liberavoce. Vernissage previsto per le ore 17.00 del 27 con l’evento “La sostenibilità, la sovranità alimentare, il cambiamento climatico, la fame, le guerre, le soluzioni.” Protagonista Nora Mckeon (fotografia) che per l’occasione presenterà il suo libro “Food governance”.

A seguire Daniele Biacchessi presenterà il libro “I nuovi poveri. Inchiesta sulle disuguaglianze, conversioni ecologiche, mondi possibili”. Entrambi i volumi sono editi da Jaca Book. Previsto intervento sull’ecologia integrata di Monsignor Fabio Fabene. Alle ore 18 Virginia Piccolillo del Corriere della Sera presenterà. il libro scritto con Luca Cari “Apnea. Costa Concordia, 8 vigili del fuoco e l’impresa mai raccontata” (Mondadori, 2022). Conduce Adele Marini. Dopo

i saluti del sindaco di Montefiascone Giulia De Santis e del consigliere delegato alla cultura Renato Trapè, alle ore 20,30 “Il giallo, il nero, il potere” con Daniele Biacchessi (“Il sogno e la ragione. Da Harlem a Black Lives Matter” Jaca Book 2021 , “Fausto e Iaio, la speranza muore a 18 anni” Baldini&Castoldi 1995 e 2015), , Gino Marchitelli (“Delitto in piattaforma, Jaca Book, 2021), Adele Marini (“Italia da morire”, Chiarelettere, 2021) , Giancarlo Breccola e Mariolina Scavera (Il caso di Tommaso Brachetti e il mistero sulla morte di Duccio Galimberti). Alle ore 22,00 Concerto dei GANG . Dalle 23,45 all’Enoteca provinciale di Montefiascone ” La 25esima ora”, Gli ospiti ritrovano il loro pubblico con Gang, Daniele Biacchessi, Gino Marchitelli, Adele Marini, Giancarlo Breccola, Nora McKeon, Virginia Piccolillo. Sabato 28 Maggio presso l’Enoteca provinciale alle ore 09.30 Ore 9,30 colazione. Alle ore 10 proiezione del documentario “Infodemic”. Ore 11 Collegamento con Luca Perri, uno degli autori del documentario. Ore 13,30 pranzo sociale per ospiti, staff del Festival, associazioni offerto da AVIS. Alle Ore 17.00 Tiziana Di Masi e Andrea Guolo presentano il libro #IOSIAMO San Paolo, 2021), un reportage e uno spettacolo sul volontariato e sul terzo settore. A seguire le testimonianze delle associazioni presenti sul territorio: Piccola Galleria, Cic, Liberavoce, Avis, Est Film Festival, Aman.Alle ore 20,30 Lo stato generale del teatro e della cultura in tempo di pandemia con Daniele Biacchessi , Gabriele Vacis , Letizia Bernazza , Tiziana Di Masi . Kay McCarthy, Gino Marchitelli, Elena Guerini. Alle ore 22,00 Concerto di Massimo Priviero Brani tratti dall’album “Essenziale”.Dalle 23,45 all’Enoteca provinciale di Montefiascone ” La 25esima ora”, Gli ospiti ritrovano il loro pubblico con Massimo Priviero, Daniele Biacchessi, Gabriele Vacis, Letizia Bernazza, Tiziana Di Masi, Andrea Guolo, Kay McCarthy, Gino Marchitelli, Elena Guerini. Domenica 29 alle ore 11 Aperitivo e conferenza sul gusto e sui prodotti a chilometri zero organizzato da UniCoop Tirreno alla Coop di Montefiascone. Alle ore 15,00 Lucia Visca presenta il libro “Pier Paolo Pasolini, una morte violenta”(All Around, 2021). Conduce Adele Marini Alle ore 15,45 Lo storico Giancarlo Breccola racconta la Shoah e i riflessi sul territorio della Tuscia. Alle ore 16,30 Silvio Antonini presenta “Da leggere e da sentire. Passato e presente in dieci recensioni da battaglia (2011-2020) in collaborazione con Anpi Montefiascone. Conduce Gino Marchitelli. Alle ore 17,15 Federico Raponi presenta “Quando il fumo si dirada” giunto alla terza ristampa. Tra passione politica, cinema, teatro, cultura. Conduce Gino Marchitelli. Alle ore 18,30 Proiezione del film “Le mani in pasta. Le esperienze sui terreni confiscati alle mafie” di Daniele Biacchessi con Carlo Barbieri, autore del libro omonimo da cui è tratto il film e Marco Trulli, presidente del Comitato provinciale Arci di Viterbo., e l’autore. Sarà presente un banchetto con i prodotti di Libera Terra a cura di UniCoop Tirreno. Dalle 20,30 all’Enoteca provinciale di Montefiascone ” La 25esima ora”, Gli ospiti ritrovano il loro pubblico. Festa finale.