Divieto di circolazione su due tratti strada Rinaldone

Il provvedimento necessario per interventi manutenzione straordinaria armamento ferroviario linea Attigliano – Viterbo

NewTuscia – VITERBO – Divieto di circolazione su strada Rinaldone per lavori di manutenzione straordinaria all’armamento ferroviario della linea Attigliano-Viterbo.

Due i tratti stradali interessati. Il provvedimento, disposto con apposita ordinanza del settore lavori pubblici (n. 345 dell’11-5-2022) su richiesta della ditta appaltatrice, sarà in vigore questa sera, a partire dalle ore 22 fino alle ore 5 di domani 12 maggio, e interesserà la suddetta strada – tratto deviazione della SR 2 – nei pressi dell’area di servizio, in corrispondenza dell’incrocio ferroviario.

Stesso provvedimento domani 12 maggio, a partire dalle ore 22 fino alle ore 5 del 13 maggio; in questo caso il divieto di circolazione interesserà l’incrocio di via Valle Castellana, in corrispondenza dell’incrocio ferroviario. Gli interventi verranno realizzati in orario notturno per limitare l’intralcio alla circolazione.