Campionati Italiani Dragon Boat – 2000mt. a Sabaudia

NewTuscia – VITERBO – Stavolta l’Etruria Dragon non ha potuto essere presente come squadra, ma gli allenatori Cagnucci e Zampiglia hanno deciso di inviare tre dei suoi atleti come rinforzo alla squadra del Catania: lo stesso Agostino Zampiglia, Raimondo Montella e Stefania Ragonesi.

Il presidente Mauro Marmo ha avuto dunque modo di gioire: ” I nostri Etruschi si sono ben integrati con gli equipaggi delle varie categorie e hanno portato a casa due terzi posti a testa. Gli allenatori hanno ricevuto i ringraziamenti di Fabrizio Messina e Tiziana Marletta, i team leader della compagine sicula da sempre nostri amici. Anche queste performance individuali servono al bene della squadra che purtroppo sia per assenze dovute a motivi personali sia per impedimenti tecnici non ha potuto essere in gara.

Ci stiamo riorganizzando al meglio per i campionati sulle corte distanze programmati a Giugno. Lì contiamo di ben figurare ma del resto lo abbiamo sempre fatto”.