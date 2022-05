Per il ciclo “Civita arte e storia” un nuovo appuntamento al Vignale

NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Per il ciclo

“Civita Arte e Storia” verrà proposto sabato 14 maggio, a partire dalle ore 9,30, un appuntamento imperdibile nel luogo della bellezza e dell’arte per eccellenza a Civita Castellana: il Vignale. Un prestigioso spazio in cui potersi tuffare indietro nel tempo, dentro alla storia, per immergersi nel fascino di un passato ricco di cultura e arte che rappresenterà una vera esperienza nell’esperienza, sulle orme dei primi segnali di vita della antica Falerii Veteres.



La passeggiata proposta toccherà diverse tappe archeologiche attraverso reperti come la monumentale cisterna falisca e l’insediamento rupestre di San Cesareo, da cui sarà possibile perdersi nella vista panoramica della splendida vallata del fiume Treia. Una esperienza immersiva a tutto tondo, per ripercorrere il passato e riscoprirne il valore intramontabile. A seguire la visita, sulle orme degli antenati Falisci, abilissimi artigiani della ceramica, è previsto anche un laboratorio sulla lavorazione dell’argilla.



L’appuntamento è alle ore 9.30 all’ingresso dell’area archeologica e la prenotazione è obbligatoria. Per info rivolgersi a: 3397731426 – 3392077494 museodellaceramica@comune.civitacastellana.vt.it