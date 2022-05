Nuova stazione carabinieri a Castel di Tora: sostituisce quella di Ascrea

NewTuscia – CASTEL DI TORA – Il 5 maggio u.s. è diventato “operativo” il Comando Stazione Carabinieri di Castel di Tora che ha di fatto sostituito l’omologo Comando di Ascrea ereditandone la giurisdizione e cioè i territori dei Comuni di Ascrea, Paganico Sabino e Colle di Tora oltre ovviamente a quello di Castel di Tora.

Il nuovo presidio è ubicato in via Piana nr. 1 ed è già aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti per Ascrea, esposti all’ingresso della caserma.

In orario di apertura, è possibile contattare telefonicamente i Carabinieri di Castel di Tora, comandati dal Maresciallo Maggiore Alberico LUPI, all’utenza telefonica 0765/723113 oltre che al 112, Numero Unico di Emergenza Europeo.

L’Arma dei Carabinieri ringrazia le Amministrazioni Comunali di Ascrea e Castel di Tora per la fattiva collaborazione e la vicinanza dimostrata all’istituzione.